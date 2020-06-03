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Общество

Грозы и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области

04 июня 2020 16:53  [97] Общество

Грозы и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области. Об сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ближайшие 1-3 часа 4 июня местами ожидаются грозы. При грозах отдельные порывы южного ветра могут достигать 15 м/с, с сохранением вечером и первую половину ночи 5 июня.

В связи с этим, возможны ЧС: повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций. Кроме того объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а так же другие здания, в т.ч. не оборудованные молниезащитой (громоотводом) могут быть поражены разрядами молний.

Также повышается вероятность локальных подтоплений.

Напомним, что ливень 8 мая затопил весь исторический центр Нижнего Новгорода. Автомобили, стоящие на проезжей части, погрузились в воду почти до окон, на склонах ландшафта образовались водопады.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут". Там сошел грунт, и образовались оползни.

Также обильными осадками был спровоцирован сход грунта 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона между Коромысловой и Тайницкой башнями.

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