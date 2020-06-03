Нижегородского омбудсмена по правам человека выберут в течение двух месяцев Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нового уполномоченного по правам человека в Нижегородской области выберут в течение двух месяцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аппарате омбудсмена.

По закону, предложения о кандидатах на должность уполномоченного в Законодательное собрание могут внести: губернатор Нижегородской области, председатель Законодательного собрания, депутаты регионального парламента и депутатские объединения.

На вопрос о конкретных кандидатах на эту должность в аппарате омбудсмена и правительстве агентству не ответили. В Законодательном собрании – сообщили, что его представители своих кандидатур предлагать не будут.

С 1 июня и до вступления в должность вновь назначенного уполномоченного по правам человека в Нижегородской области аппарат регионального омбудсмена будет продолжать свою работу в полном объеме.

Напомним, нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина, проработав пять лет на посту, досрочно сложила полномочия 28 мая.

Причиной этого решения стало состояние ее здоровья. Надежда Отделкина напомнила об автомобильной аварии, в которую она попала 26 декабря 2018 года в Урене. В результате аварии омбудсмен была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног. Сейчас последствия ДТП требуют физического восстановления.