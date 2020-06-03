"После принятия поправок изменить в России государственный строй будет невозможно", - Александр Суханов Политика

Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов прокомментировал предлагаемые поправки в Конституцию. Голосование пройдет 1 июля по всей стране.

"После принятия этих поправок изменить в России государственный строй будет невозможно. А значит, и уничтожить ее как государство - тоже. Уже не получится раздробить ее на части, как бывшую Югославию, на множество мелких, ничего не значащих суверенов. Думаю, российский народ это интуитивно понимает и не даст такой возможности противникам нашей страны", - прокомментировал Александр Суханов.

По мнению политолога, "Конституция 1993 года, принятая без соблюдения юридических норм того периода, была по сути фактическим закреплением результатов антиконституционного переворота. Написана она была под диктовку зарубежных кураторов и лишала Россию реального суверенитета, прежде всего, в двух основных ипостасях – экономической и политической".

"Во-первых, поправки в Конституцию вводят установку об отказе от приоритета международного права, в том числе в экономической сфере. Наши государственные интересы должны быть на первом месте, и поправки в Конституцию это фиксируют. И в юридическом плане деятельность всех структур, организаций, граждан, которые выступают против интересов российского государства и российского народа, должна пресекаться по российскому законодательству. Во-вторых, фиксируется неприкосновенность государственных границ Российской Федерации. Никаких рассуждений о том, что Россия должна что-то кому-то отдать, вернуть, передать, быть не может! Будь то Курильские острова, Калининград или другие территории, по которым возникают спорные вопросы, - все это принадлежит России по праву. Россия ничего ни у кого не отбирала. А вот у нее отбирали, и хотят еще отобрать. Этого допускать нельзя! – сказал Александр Суханов.