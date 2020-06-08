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Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Кулебаках

09 июня 2020 11:21  [62] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб в ДТП в Кулебаках. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня рано утром, 9 июня, на дороге Владимир-Арзамас автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате произошедшего один человек погиб, еще один ранен. Детей нет.

Напомним, накануне массовая авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

В другом ДТП в Воротынском районе вечером 7 июня также погиб один человек.

Напомним также, что 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.

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