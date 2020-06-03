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Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Воротынском районе

08 июня 2020 09:39  [35] Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Воротынском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, накануне вечером 7 июня стало известно о столкновении трех транспортных средств на 551 км автодороги Москва-Уфа.

В результате ДТП пострадали три человека, из них один человек погиб, детей нет.

Напомним, 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.

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