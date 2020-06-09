Первый блок нижегородского "Дома правительства" планируется построить в 2022 году Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый блок нижегородского "Дома правительства" планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Накануне ведомство выбрало подрядчика, который займется разработкой проектной документации стадии "П" по строительству первого блока I очереди "Дома правительства".

"В связи с тем, что строительство объекта приостанавливалось в периоды кризиса из-за отсутствия финансирования, объект является долгостроем. За истекший период законодательно-нормативная база в строительстве претерпела сильные изменения и по Заключению 2008 года продолжать строительство не представляется возможным", - пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что строительно-монтажные работы на объекте начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы и подтверждения выделения финансирования. Подрядчика выберут путем электронного конкурса.

Напомним, в 2019-2020 году велось строительство второго блока "Дома правительства" Нижегородской области.

Проект "Дома правительства" градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. Проектно-сметная документация по объекту была разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы в ноябре 2008 года.

В 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Позднее, в 2013 году, было выделено около 97 млн рублей.

Строительство в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. "Заселение" дома началось в 2018 году.

Как сообщалось ранее, Дом правительства должен вместить 20 министерств, ведомств и управлений, что позволит сэкономить средства, затрачиваемые на аренду и содержание помещений для правительственных структур по всему городу.

На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.