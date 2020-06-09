Более 50 транспортных предприятий получат субсидии из бюджета Нижегородской области Экономика

57 пассажирских автотранспортных предприятий получат субсидии из областного бюджета в рамках комплекса мер поддержки, который был разработан в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области уже сформирован список пассажирских транспортных компаний – как муниципальных, так и частных, которые получат средства из регионального бюджета", - подчеркнул он.

Глава региона внес проект изменений в бюджет Нижегородской области, в соответствии с которым 317,6 млн рублей предлагается направить в качестве субсидии муниципалитетам на поддержку транспортных предприятий. Это дополнительная сумма к ранее заложенным в областной бюджет на эти цели 176 млн рублей.

"Дополнительное финансирование позволит поддержать транспортные предприятия, которые даже в условиях пандемии сохраняли регулярное пассажирское обслуживание и соблюдали при этом необходимые меры безопасности", - подчеркнул Глеб Никитин.

Средства направят на компенсацию части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы.

Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции.

"Деньги будут доводиться постепенно до каждого перевозчика. Мы держим ситуацию на контроле", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был разработан комплекс мер поддержки автотранспортных предприятий. Кроме субсидий на компенсацию части затрат, было предложено освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году.

Ведется работа по введению отсрочки оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены указанных договоров.

Кроме того, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки. Планируется, что на пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей за км, на городских маршрутах — с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля. На эти цели до конца текущего года предлагается направить еще 105 млн рублей после внесений изменений в региональный бюджет.