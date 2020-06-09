Рекомендации при выборе и покупке профессионального ножа

Каждый год профессиональные шеф-повара обновляют свои рейтинги лучших ножей. Это неслучайно, ведь формы и лезвия, рукоятки и материалы для девайса постоянно приобретают лучшие свойства. Шеф-повара делятся собственными наработками и впечатлениями от приготовления профессиональными ножами. Они готовы рассказать об этом всем желающим купить действительно качественные изделия.

Шеф-повара не рекомендуют покупать ножи из мягкой стали, с неудобной рукояткой, ведь красивые порционные куски нарезать ими не удастся. Значит, внешний вид блюда будет испорчен.

Актуальные ножи 2019 года имеются как в бюджетном сегменте, так и премиум-класса. Это первая категория, от которой удобнее отталкиваться, если вы не знаете, что лучше выбрать. Если вас интересуют отличные профессиональные ножи, их можно купить в магазине «Клен».

Безусловно, внешний вид играет не последнюю роль, делает нож приятным для взгляда, его хочется подержать дольше во время работы. Если вы новичок, растерялись при выборе фирм-производителей, видов ножей, не знаете, какому материалу изготовления отдать предпочтение, то начните с цели использования данной продукции. Вы можете купить три необходимых для работы ножа:

зубчатый. Нож не заминает продукты, режет мягко и деликатно;

универсальный нож. Его называют овощным из-за назначения;

основной. Используется для разделки рыбы, мяса, нарезки других продуктов. Предупреждаем, что нож довольно тяжелый, к нему нужно будет привыкнуть. Однако когда техника работы будет освоена, использование других ножей будет крайне редким.

При изготовлении ножей используют металл и керамику. Тут скорее дело привычки и личных предпочтений, хотя недостатки и достоинства есть у каждого варианта. Керамические ножи более хрупкие, особенно если резать замороженное мясо. В этом случае без металлического ножа не обойтись. Керамика – более гигиеничный материал. Он не нуждается в постоянной профессиональной заточке, облегчает процесс работы с ним для женщин, ведь металл требует мужской руки. Ножи из керамики и металла широко используют заведения общепита. Так что их стоит купить. Также владельцы кафе и ресторанов должны позаботиться о покупке качественной мягкой мебели, которую можно заказать здесь: https://www.klenmarket.ru/shop/furniture/myagkaya_mebel/.

Стальные ножи отличаются прочностью. Они выдерживают нарезку продуктов заморозки, отличаются наличием разных форм и разнообразием моделей для выбора. Износ металлического ножа происходит быстрее, если его неправильно затачивать или интенсивно использовать.

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