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Общество

Движение в четыре полосы по Похвалинскому съезду возобновится 15 июня

11 июня 2020 16:31  [85] Общество

Фото: Алексей Манянин

Движение в четыре полосы по Похвалинскому съезду планируется открыть 15 июня. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

"Сами работы продолжатся еще пять-семь дней, они уже не будут мешать проезду", - сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Как сообщил глава Нижегородского района Александр Вовненко, у основания склона построена опорная стенка, сделан дренаж, деформированные части выровнены песком и укреплены специальной геосеткой.

"На эту технологию мы получили положительное решение в управлении госэкспертизы", – сказал он.

Заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика Андрей Буйный добавил, что внешний вид склона скорректируют песком, завезут плодородный грунт и посеют газонные травы.

Также с завтрашнего дня возобновляется движение по съезду автобусов маршрутов А-5, А-26, А-41, А-45, Т-37, Т-57.

Напомним, движение на Похвалинском съезде было перекрыто из-за ряда оползней. Первый сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни.

По словам экс-мэра Владимира Панова, одна из возможных причин оползня – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского. "Сейчас есть две версии причин произошедшего – это прорыв горячего или холодного водоснабжения в подвале дома. Однозначно утечка идет по трубам", – сообщил тогда прежний глава города. Дом снесли в середине апреля.

Отметим, что Похвалинский съезд открыли для легкового и грузового транспорта утром 25 марта.  Двустороннее движение было организовано по суженной проезжей части дороги.

 

 

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