Ставший причиной оползня на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде дом снесут в течение пяти дней

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Ставший причиной оползня на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде аварийный дом снесут в течение пяти дней. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.
Речь идет о доме №6 по улице Чернышевского, который был полностью расселен в 2017 году.
"Работы ведет ООО "Нижегородспецгидрострой" в рамках ликвидации аварийной ситуации. Районная администрация контролирует процесс. Снос начался 14 апреля и займет пять дней", – заявили в администрации.
Напомним, первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни.
По словам Владимира Панова, одна из возможных причин оползня – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского. "Сейчас есть две версии причин произошедшего – это прорыв горячего или холодного водоснабжения в подвале дома. Однозначно утечка идет по трубам", – сообщил тогда глава города.
Похвалинский съезд открыли для легкового и грузового транспорта утром 25 марта.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет подготовил техническое решение для устранения оползня на Похвалинском съезде 31 марта.
Ранее сообщалось, что подрядчик, устраняющий последствия оползня на Похвалинском съезде, перешел на круглосуточный режим работы.
К настоящему моменту на склоне уже пробурили и забетонировали все 50 скважин, заармировали 36 каркасов, осталось 14. Подготовлено щебеночное основание с первой по 29 опоры.
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