Нижегородцам разрешили ходить в музеи, зоопарки и библиотеки Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности", в соответствии с которыми жители региона могут посещать музеи, зоопарки, библиотеки (за исключением читальных залов) и организации дополнительного образования. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Изменения вступят в силу с 12 июня.

Посещение учреждений культуры разрешается с очным присутствием людей в количестве до 3 человек, включая преподавательский состав. Там действует запрет на проведение выставок и иных массовых мероприятий. Кроме того, все посетители и сотрудники обязаны защищать органы дыхания: носить маски, повязки или респираторы.

"Наши учреждения культуры многое смогли сделать и в дистанционном формате. Но ничто не заменит реального посещения музеев и библиотек. С 12 июня они возобновляют свою работу. Считаю правильным, чтобы начали деятельность и организации дополнительного образования, а также зоопарки. Ко всем этим учреждениям установлены дополнительные требования безопасности, которые позволят минимизировать риски для посетителей и сотрудников", - сказал Глеб Никитин.

Библиотекам необходимо обеспечить:

- прием посетителей только по предварительной записи на выдачу книг, изданий, документов (кроме тех, которые являются частью национального фонда Российской Федерации, требующего особых условий хранения, ограниченного использования);

- соблюдение карантина книг, изданий, документов, возвращенных пользователями, на срок не менее 7 суток.

Музеям и зоопаркам необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 10 кв.м доступного пространства;

- групповые просмотры и экскурсии с числом людей в группе не более 5 человек с обязательным соблюдением требований дистанцирования.

Кроме того, в зоопарках допустима только дистанционная продажа билетов. При этом посетить зоопарк можно будет лишь с электронным билетом, проданным более чем за 3 часа до времени визита. Посетители не имеют права дотрагиваться до поверхностей объектов и инфраструктуры – аквариумов, вольеров и т.д., которые специально огородят с помощью установки барьеров.

Напомним, что сегодняшние изменения в Указ "О режиме повышенной готовности" предусматривают еще несколько послаблений для жителей Нижегородской области.

В частности, нижегородцам теперь не нужно регистрировать QR-коды для того, что бы выйти из дома.

Также жителям региона теперь разрешается посещать пляжи, парки и скверы.

С сегодняшнего дня возобновилось действие всех льготных проездных.

Глеб Никитин сказал, что это не является вторым этапом снятия ограничений, но в регионе стабилизировалось количество новых случаев заражения коронавирусом и сейчас коэффициент распространения заболевания - меньше единицы.