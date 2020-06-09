И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью телекомпании "Волга" Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью Александру Резонтову в эфире телекомпании "Волга".

Назначенный чуть больше месяца назад руководитель города прокомментировал и то, что уже удалось сделать; а также проблемы, требующие решения, кадровые вопросы, перспективы развития Нижнего Новгорода в контексте предстоящего 800-летнего юбилея.



Он также рассказал о решении кадровых вопросов, включая назначения и отставки глав районов города. Юрий Шалабаев, в частности, назвал "попаданием в десятку" назначение своим заместителем Дмитрия Сивохина.

Некоторые наиболее интересные и важные фрагменты интервью исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода в эфире телекомпании "Волга" - в программе "Послесловие. События недели" с Александром Резонтовым в субботу, 13 июня, в 18:00. В это же время программа выходит в эфир ещё и Общественного телевидения России в первом цифровом мультиплексе. "Волга" начала вещание в цифровом эфире 29 ноября прошлого года на канале ОТР. Ежедневно, с 6 и до 8 часов утра, а также с 17 до 19 часов вечера, выходят новостные выпуски и программы телекомпании "Волга": "Экипаж", "Послесловие", "Герои Волги" и другие.

Напомним, Дмитрий Сивохин был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода в мае этого года. До этого руководил Сормовским районом.

Юрий Шалабаев назначен и.о.главы также в мае этого года. До этого работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.