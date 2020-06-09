Последние новости рубрики Политика
12 июня 2020 16:45  [179] И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью телекомпании "Волга"
12 июня 2020 15:08  [114] "Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично", - Александр Щелоков
12 июня 2020 10:58  [173] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России (ВИДЕО)
12 июня 2020 10:19  [143] "Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России", - Андрей Дранишников
12 июня 2020 10:01  [295] "Для меня Россия начинается с автозаводского двора", - Юрий Шалабаев
12 июня 2020 09:57  [165] "В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции", - Николай Шкилев
12 июня 2020 09:45  [136] "Связь с Родиной, ее ценностями и традициями очень важна для каждого из нас", – Дмитрий Барыкин
12 июня 2020 09:17  [144] "Мы гордимся своей Родиной", - Евгений Лебедев
12 июня 2020 09:09  [155] "День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности", - Глеб Никитин
11 июня 2020 19:25  [618] Алексей Порва назначен начальником управления Росгвардии по Нижегородской области
Политика

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью телекомпании "Волга"

12 июня 2020 16:45  [179] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью Александру Резонтову в эфире телекомпании "Волга".

Назначенный чуть больше месяца назад руководитель города прокомментировал и то, что уже удалось сделать; а также проблемы, требующие решения, кадровые вопросы, перспективы развития Нижнего Новгорода в контексте предстоящего 800-летнего юбилея.

Он также рассказал о решении кадровых вопросов, включая назначения и отставки глав районов города. Юрий Шалабаев, в частности, назвал "попаданием в десятку" назначение своим заместителем Дмитрия Сивохина.

Некоторые наиболее интересные и важные фрагменты интервью исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода в эфире телекомпании "Волга" - в программе "Послесловие. События недели" с Александром Резонтовым в субботу, 13 июня, в 18:00. В это же время программа выходит в эфир ещё и Общественного телевидения России в первом цифровом мультиплексе. "Волга" начала вещание в цифровом эфире 29 ноября прошлого года на канале ОТР. Ежедневно, с 6 и до 8 часов утра, а также с 17 до 19 часов вечера, выходят новостные выпуски и программы телекомпании "Волга": "Экипаж", "Послесловие", "Герои Волги" и другие.

Напомним, Дмитрий Сивохин был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода в мае этого года. До этого руководил Сормовским районом.

Юрий Шалабаев назначен и.о.главы также в мае этого года. До этого работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph