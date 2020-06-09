Правительство Нижегородской области и волонтеры приняли участие в "Том Сойер Фест" Общество

В День России, 12 июня, представители правительства Нижегородской области и волонтеры приняли участие в фестивале восстановления исторической среды "Том Сойер Фест Нижний Новгород". Был покрашен забор усадьбы нижегородского городового архитектора конца XIX - начала XX в.в. Владимира Лемке. Дом расположен на пересечении улиц Новая-Короленко.

Мероприятие поддержали заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, заместители губернатора области Андрей Саносян и Сергей Морозов, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и другие представители власти.



"Не первый год фестиваль проходит в квартале Церкви Трех Святителей. Уже несколько домов на улицах Новой и Короленко приведены в порядок силами волонтеров и благодаря поддержке спонсоров. В этот раз начали с покраски забора. С нашей стороны также ведется активная работа по сохранению данной территории. Только с начала этого года мы включили 20 домов в реестр объектов культурного наследия, девять из них находятся в данном квартале. Выделены средства на проведение проектных работ и, в перспективе - на ремонтно-реставрационные работы. Этот квартал будет восстанавливаться, оживать и, надеемся, привлечет туристов и нижегородцев", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Как отметила сокоординатор проекта "Том Сойер Фест" Анна Давыдова, забор, который был сегодня покрашен в рамках акции, сохранился с 40-х годов XX века. Сама усадьба Лемке связана с именами таких важных литературных и политических деятелей, как Максим Горький, Владимир Короленко, Александр Керенский, Вера Фигнер. Именно в главном доме усадьбы родился будущий знаменитый нижегородский архитектор-реставратор Святослав Агафонов. Всего усадьба Лемке включает четыре дома по улицам Новая и Короленко.

"Фестиваль "Том Сойер Фест" дает нам возможность вместе делать нужное дело: здесь, в районе улиц Короленко и Новой, большое количество красивых домов с богатой историей. Привести их в порядок – это прекрасный замысел. Особенно приятно, что мероприятие фестиваля совпало с Днем России. В этот день из-за пандемии нет возможности проводить крупные массовые события, но сегодня нас объединила идея этого фестиваля", - сказал Юрий Шалабаев.

Координаторы и волонтеры в этом году будут ремонтировать дом № 20А по улице Новая. Он изначально представлял собой флигель городской усадьбы солдатки Варвары Бердиниковой. Ей принадлежали как главный дом № 20 по ул.Новая (ТСФ-НН ремонтировал его в прошлом году), так и флигель.

Отметим, 2 июня проект "Том Сойер Фест" был поддержан "Экспертами 800" на заседании комиссий "Команды 800". В 2020 году при подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию планируется продолжить фестиваль на территории квартала Церкви Трех Святителей, превратив историческую среду района в достопримечательность. Планируется отремонтировать еще четыре дома усадьбы Лемке: дома №11, №11А, №11/21 по улице Короленко и дом №23 по улице Новой. Объем грантовой поддержки фестивалю будет определен рабочей группой в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году в День России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с телевизионным продюсером и журналистом Тиной Канделаки также приняли участие в фестивале "Том Сойер Фест". Здание, которому более 170 лет, было признано объектом культурного наследия.

Первый дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передали в областную собственность весной этого года. Отметим, что здание находится по адресу: ул.Короленко, 18. Он был приведен в порядок в 2018 году.

Здание по-прежнему пустует, хотя координаторы делают все для того, чтобы дом не разрушался, пытаются приспособить его под различные проекты, в том числе в октябре прошлого года в доме была организована выставка находок "Встреча историй". Также проводятся просветительские мероприятия, посвященные популяризации историко-культурного наследия, к примеру проектная сессия "Наследие. Новая жизнь".

Кроме того, еще три дома отремонтировали в 2019 году в том же квартале по адресам: ул.Новая,20; ул.Новая,22а и ул.Короленко,16.

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Сайт: https://www.tsfnn.ru/



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