Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом (ПЕРЕЧЕНЬ) Общество

Автозаводский район продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В районе зарегистрировано 1291 случай заболевания коронавирусом, в Канавинском районе -1150, в Ленинском – 1041, в Сормовском – 816, в Нижегородском – 709, в Советском – 628, в Московском – 596, в Приокском – 420.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в 31 районе Нижегородской области.

По данным на 13 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 13 780 человек, из них 6 651 человек проживает в Нижнем Новгороде, 7029 – в районах и городских округах Нижегородской области.

В частности, коронавирус верифицирован у 849 жителей Павловского района, у 570 человек - в Дзержинске, у 479 – в Кстовском районе, у 466 – в г.о. Бор, у 420 – в Дивеевском районе, у 415 человек - в Кулебакском районе, у 387 - в Богородском районе, у 328 – в г.о. Семеновский и у 220 - в Сергачском районе.

Напомним, еще 218 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 780 человек. При этом 6 669 жителей Нижегородской области, то есть 48,3% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,85. Скончались 165 человек.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 13 июня 2020):

Ардатовский район – 140;

г.о.г. Арзамас – 176;

Арзамасский – 57;

Балахнинский – 207;

Богородский – 387;

Большеболдинский – 35;

Большемурашкинский – 11;

г.о.г. Бор – 466;

Бутурлинский – 29;

Вадский – 11;

Варнавинский район – 10;

Вачский – 60;

Ветлужский – 3;

Вознесенский – 25;

Володарский – 174;

Воротынский – 17;

Воскресенский – 52;

Выксунский – 118;

Гагинский – 29;

Городецкий – 197;

Д.Константиновский – 65;

Дзержинск – 570;

Дивеевский – 420;

Княгининский – 16;

Ковернинский – 26;

Краснобаковский – 19;

Краснооктябрьский – 162;

Кстовский – 479;

Кулебакский – 415;

Лукояновский – 59;

Лысковский – 122;

Навашинский – 161;

Павловский – 849;

Первомайский – 17;

Перевозский – 30;

Пильнинский – 83;

Починковский – 189;

Семеновский – 328;

Сергачский – 220;

Сеченовский – 64;

Сокольский – 20;

Сосновский – 136;

Спасский – 37;

Тонкинский – 2;

Тоншаевский – 30;

Уренский – 37;

Чкаловский – 24;

Шарангский – 14;

Шатковский – 157;

Шахунский – 131;

Н.Новгород – 6 651.