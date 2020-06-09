Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом (ПЕРЕЧЕНЬ)

Автозаводский район продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В районе зарегистрировано 1291 случай заболевания коронавирусом, в Канавинском районе -1150, в Ленинском – 1041, в Сормовском – 816, в Нижегородском – 709, в Советском – 628, в Московском – 596, в Приокском – 420.
Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в 31 районе Нижегородской области.
По данным на 13 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 13 780 человек, из них 6 651 человек проживает в Нижнем Новгороде, 7029 – в районах и городских округах Нижегородской области.
В частности, коронавирус верифицирован у 849 жителей Павловского района, у 570 человек - в Дзержинске, у 479 – в Кстовском районе, у 466 – в г.о. Бор, у 420 – в Дивеевском районе, у 415 человек - в Кулебакском районе, у 387 - в Богородском районе, у 328 – в г.о. Семеновский и у 220 - в Сергачском районе.
Напомним, еще 218 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 780 человек. При этом 6 669 жителей Нижегородской области, то есть 48,3% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,85. Скончались 165 человек.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 13 июня 2020):
Ардатовский район – 140;
г.о.г. Арзамас – 176;
Арзамасский – 57;
Балахнинский – 207;
Богородский – 387;
Большеболдинский – 35;
Большемурашкинский – 11;
г.о.г. Бор – 466;
Бутурлинский – 29;
Вадский – 11;
Варнавинский район – 10;
Вачский – 60;
Ветлужский – 3;
Вознесенский – 25;
Володарский – 174;
Воротынский – 17;
Воскресенский – 52;
Выксунский – 118;
Гагинский – 29;
Городецкий – 197;
Д.Константиновский – 65;
Дзержинск – 570;
Дивеевский – 420;
Княгининский – 16;
Ковернинский – 26;
Краснобаковский – 19;
Краснооктябрьский – 162;
Кстовский – 479;
Кулебакский – 415;
Лукояновский – 59;
Лысковский – 122;
Навашинский – 161;
Павловский – 849;
Первомайский – 17;
Перевозский – 30;
Пильнинский – 83;
Починковский – 189;
Семеновский – 328;
Сергачский – 220;
Сеченовский – 64;
Сокольский – 20;
Сосновский – 136;
Спасский – 37;
Тонкинский – 2;
Тоншаевский – 30;
Уренский – 37;
Чкаловский – 24;
Шарангский – 14;
Шатковский – 157;
Шахунский – 131;
Н.Новгород – 6 651.
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