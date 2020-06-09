Курсирование "наземного метро" каждые полчаса начнется со строительством развязки на Циолковского Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Курсирование пригородных поездов со станции Починки до станции Варя в Нижнем Новгороде каждые 30 минут начнется со строительством транспортной развязки на Циолковского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГЖД.

Новое расписания так называемого "наземного метро" было запланировано в рамках реализации проекта обеспечения транспортной доступности для жителей Сормовского района Нижнего Новгорода в период строительства виадука.

В ГЖД отметили, что уже сейчас городские электрички включены в систему единого пересадочного билета. Пассажиры пригородных поездов в черте Нижнего Новгорода могут пользоваться тарифом "Электронный кошелек 60 минут" или "Электронный кошелек 90 минут" для последующей пересадки в городской муниципальный транспорт без дополнительной оплаты.

Напомним, первый поезд "наземного метро" в Сормове начал курсировать с 1 февраля этого года по три раза в день в одну сторону.

Отметим, что конкурс по выбору подрядчика для строительства развязки на Циолковского уже объявлен. Победителю предстоит заняться реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки. Подрядчика определят в начале июля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что постарается ускорить строительство этого транспортного объекта и ввести его в эксплуатацию к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, в ответ на вопрос нижегородца в соцсети Instagram, он заявил, что строительство планируется начать до конца лета.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, реку Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Напомним также, что уже выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства развязки.