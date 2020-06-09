Одобрен проект еще одной новой дороги для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект еще одной новой дороги для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о строительстве Южного обхода Арзамаса. Этот транспортный объект необходим для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Сейчас для него одна дорога уже построена. Это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево. О начале строительства Северо-восточного обхода Дивеева сообщалось 8 июня этого года.

В настоящее время эксперты Главгосэкспертизы РФ выдали положительные заключения по проекту Южного обхода Арзамаса. Данная трасса позволит направить транзитный поток машин в объезд города.

Протяженность Южного обхода составит 9,4 км. Эта дорога соединит федеральную трассу (в районе км 119+600) и местную дорогу "Выездное – Дивеево – Сатис" (в районе км 6+500).

Новая трасса пройдет по территории сельских поселений Березовка и Новый Усад, пересечет железнодорожную ветку Арзамас – Пешелань, русло реки Акши и автодорогу Арзамас – Новые Усады.

На примыкании к автодороге Р-158 построят транспортную развязку с путепроводом. Еще один путепровод будет размещен на 219 км в месте пересечения железнодорожных путей перегона Пешелань – Арзамас. Через реку Акшу по маршруту дороги возведут два моста длиной 35 м и 40 м. Также возле населенных пунктов обустроят шесть автобусных остановок с переходно-скоростными полосами.

Напомним, что на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.