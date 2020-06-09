Карантин снят в Выксе Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городе Выкса с 16 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение о снятии карантина в округе было принято на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области от 15 июня 2020 года.

В Выксе на 15 июня было зарегистрировано 118 случаев заражения, при этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага заболевания.

"Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями. В Выксе на конец апреля сложилась достаточно непростая обстановка. Были истории, когда переждать непростое время туда ехали люди из других регионов и даже иностранные граждане. Городской округ за последние годы стал не просто промышленным, но и туристическим центром. Это преимущество в момент пандемии стало фактором определенной уязвимости. Вполне естественно, что на стабилизацию ситуации в таком крупном муниципалитете потребовалось больше времени, чем в населенных пунктах, где карантин был снят в конце мая", - отметил Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить всех выксунцев за ответственное отношение к ситуации. Для меня самого посещение культурных событий в Выксе уже стало доброй традицией. Уверен, что, когда позволят обстоятельства, мы обязательно встретимся в вашем замечательном городе", - отметил губернатор.

Напомним, 2 мая 2020 года Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. Ограничительные мероприятия были введены в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). 25 апреля 2020 года карантин был введен в селе Дивеево. При этом в поселке Гремячево 21 мая карантин был отменен в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации, в рабочем поселке Мухтолово - 26 мая, а в селе Починки - 27 мая, в р.п.Тумботино – 28 мая.