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Происшествия

Суд отказал экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову в восстановлении его в должности

18 июня 2020 10:31  [101] Происшествия

Суд отказал в удовлетворении гражданского иска экс-главы Канавинского района Михаила Шарова о восстановлении его на работе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, что рассмотрение иска было приостановлено в начале июня по ходатайству представителя истца, осуществляющего адвокатскую деятельность в Москве и в других регионах России, в связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности, а также по причине обязательного двухнедельного нахождения в самоизоляции или обсерваторе каждого прибывающего из Москвы в Нижегородскую область.

Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе в конце марта. С должности главы района он был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным: поскольку приговор в отношении него отсутствует, обвинение ему не предъявлено, следовательно, законные основания для увольнения отсутствуют. Это дело находится в производстве Богородского городского суда.

Таким образом, истец просит признать незаконным и отменить распоряжение администрации Нижнего Новгорода, восстановить его в должности главы администрации Канавинского района и взыскать с ответчика зарплату, рассчитанную на дату вынесения судебного акта в размере 8 113 рублей за один рабочий день, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. 

 

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