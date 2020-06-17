Московские б/у троллейбусы доставят в Нижний Новгород за 1,9 млн рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Московские б/у троллейбусы доставят в Нижний Новгород за 1,96 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победителем электронного аукциона на право транспортировки 30 троллейбусов стал нижегородский ИП Щелоков Н.Н. Он должен доставить их в Нижний Новгород автомобильным транспортом до 25 июля.

Всего в конкурсе участвовали шесть компаний. Начальная цена контракта была 4,3 млн рублей.

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте.

Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск данных троллейбусов на линию начнется в сентябре.

Напомним, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду помимо этой партии, еще 40 троллейбусов.