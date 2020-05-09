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Общество

Московские б/у троллейбусы планируют доставить в Нижний Новгород до 25 июля

03 июня 2020 17:26  [95] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первую партию московских б/у троллейбусов планируется доставить в Нижний Новгород до 25 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте.

Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Транспортировщика определят по итогам конкурса 15 июня. Победитель конкурса должен будет доставить троллейбусы автомобильным транспортом.

Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск данных троллейбусов на линию начнется в сентябре.

Напомним, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду помимо этой партии, еще 40 троллейбусов.

Напомним также, что 10 б/у трамвайных вагонов из Москвы тоже будут переданы в Нижний Новгород на безвозмездной основе. Это вторая партия. Ранее МП "Нижегородэлектротранс" в одностороннем порядке расторгло контракт с ИП Аржаных, с нарушением сроков доставившим в Нижний Новгород только два из 10 трамваев. Недобросовестного поставщика планируется включить в соответствующий реестр. В настоящее время проведена новая конкурсная процедура по определению перевозчика. 

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

 

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