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Общество

Нижний Новгород получит 30 московских троллейбусов

27 марта 2020 14:38  [72] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Депутаты городской Думы одобрили решение о принятии 30 троллейбусов, ранее работавших на улицах города Москвы. Напомним, заседание Думы проходило в дистанционном режиме. Голосование проводилось с применением опросного листа.

По информации муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс", стоимость одного передаваемого троллейбуса оценивается в 1,5 – 2 млн рублей. Срок службы техники на городских маршрутах составит 10 – 15 лет. По данным предприятия, в настоящее время на дорогах Нижнего Новгорода работают около 140 троллейбусов.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светланы Помпаевой, департамент транспорта выдал заключение, что троллейбусы находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что администрация Москвы готовит акт приемки-передачи Нижнему Новгороду 30 троллейбусов. Также глава города Владимир Панов выражал надежды, что троллейбусы будут доставлены в Нижний Новгород уже в апреле.

Напомним, 10 б/у трамвайных вагонов из Москвы будут переданы в Нижний Новгород на безвозмездной основе. В настоящее время в город доставлены два вагона. Это вторая партия.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

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