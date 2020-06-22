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Около трех тысяч нижегородцев примут участие в исследовании на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области
На данный момент заявки оставили более 1200 жителей региона.
Тестирование на антитела будет проходить с 23 по 30 июня, и будет бесплатным. В ведомстве отметили, что взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности.
Заполнить заявку на участие можно на сайте.
Ранее сообщалось, что первая партия лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир" поступила в Нижегородскую область.
Напомним, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью.
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