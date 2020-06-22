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Общество

Около трех тысяч нижегородцев примут участие в исследовании на иммунитет к коронавирусу

22 июня 2020 09:59  [187] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Около трех тысяч нижегородцев примут участие в исследовании на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области

На данный момент заявки оставили более 1200 жителей региона.

Тестирование на антитела будет проходить с 23 по 30 июня, и будет бесплатным. В ведомстве отметили, что взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности.

Заполнить заявку на участие можно на сайте

Ранее сообщалось, что первая партия лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир" поступила в Нижегородскую область.

Напомним, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью.

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