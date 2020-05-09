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Общество

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

02 июня 2020 18:19  [30] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Как передает Интерфакс, такую информацию озвучил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что ученые и специалисты сейчас занимаются разработкой лекарства и прогнозируют его готовность к осени.

"В случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию", - сказал Чернышенко.
Напомним, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее главный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико прогнозировал, что вакцина от коронавируса будет создана в России к концу 2020 или началу 2021 года.

Нижний Новгород вошел в перечень городов, где проводятся первые клинические исследования препарата для лечения коронавируса. Сейчас рандомизированное исследование препарата "Фавипиравир" проводится у пациентов, госпитализированных с коронавирусом в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске.

По данным на 2 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 503 человек, причем 354 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. При этом от инфекции уже излечился 4 061 нижегородец, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме.

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