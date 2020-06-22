Историческое здание в квартале церкви Трех святителей передали в собственность Нижегородской области Общество

Фото: Марина Чуфарина (ул.Славянская, 2)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Историческое здание в квартале церкви Трех святителей передали в собственность Нижегородской области. Такое решения Дума Нижнего Новгорода приняла в ходе заседания 23 июня 2020 года.

Речь идет о деревянном двухэтажном доме по адресу: ул. Славянская, 2. Здание передается вместе с земельным участком.

В апреле оно было признано объектом культурного наследия.

Памятник архитектуры планируется восстановить в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

Добавим, что выявленным объектом культурного наследия дом стал два года назад благодаря нижегородским градозащитникам.

Отметим, что год назад нижегородская епархия планировала строить келейный корпус для нижегородского подворья Дивеевского монастыря на месте дома № 2 по ул. Славянской. Но ввиду того, что теперь дом – статусный ОКН, запрещен его снос и другие действия, строить здесь нельзя.