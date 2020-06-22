Дзержинск стал вторым после Нижнего Новгорода городом в регионе по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дзержинск поднялся на вторую позицию по заболеваемости коронавирусом в разрезе крупных городов Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 24 июня в Дзержинске подтверждено 1 004 случаев заболевания COVID-19. Это на 61 заболевшего больше, чем днем ранее. И число инфицированных впервые превысило 1 тысячу человек.



До этого Дзержинск на протяжении нескольких недель стабильно находился на третьем месте по количеству инфицированных, но количество заболевших в городе постоянно увеличивалось с динамикой, большей, чем в других городах области, кроме Нижнего Новгорода.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил вероятности закрытия Дзержинска на карантин по коронавирусу. Такую информацию он озвучил на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

При этом глава Дзержинска Иван Носков не видит предпосылок для карантина в городе. Он говорит, что число заболевших составляет менее 0,5% от общего количества жителей.