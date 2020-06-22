Наибольшее число COVID-инфицированных по-прежнему находится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 23 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 627 заболевших коронавирусом, это на 87 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 585 человек, что на 25 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 260 заболевших, рост за сутки на 5), Ленинский (1 233, +21 человек), Сормовский (892, рост на 8 человек), Советский (772, +13), Нижегородский (751, +2 заразившихся), Московский (678, на 10 заболевших больше) и Приокский (456, +3 человека) районы.

По данным на 23 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 15 990 человек, из них почти половина (7 627 человек) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (957 человек, за сутки на 25 заболевших больше), Дзержинск (943, рост на 14 случаев), Борский (568 заболевших, 14 новых случаев), Кстовский (518, ни одного нового случая заболевания), Кулебакский (426 человек, выявлено 7 случаев заболевания), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Семеновский (428, рост на 4 случая), Богородский (426, 10 новых заболевших), Сергачский (257, 10 новых заболевших), Городецкий (217, ни одного заболевшего) и Балахнинский (215, ни одного заболевшего) районы.

Между тем, в 31 районе Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 23 июня в Нижегородской области коронавирус составляет у 15 990 человек, причем 216 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".