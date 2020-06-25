Число умерших от COVID-19 нижегородцев выросло за прошедшие сутки Общество

Смерть трех жителей Нижегородской области от коронавируса зарегистрирована за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

По данным на 28 июня 2020 года, в регионе зарегистрировано 226 смертельных случая от COVID-19.

Вчера в Нижегородской области было зарегистрировано восемь летальных исходов от коронавируса, днем ранее подтверждено еще три. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как сообщал ранее заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 28 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 060 человек, причем 222 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.