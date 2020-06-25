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Общество

Число умерших от COVID-19 нижегородцев выросло за прошедшие сутки

28 июня 2020 12:16  [98] Общество

Смерть трех жителей Нижегородской области от коронавируса зарегистрирована за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

По данным на 28 июня 2020 года, в регионе зарегистрировано 226 смертельных случая от COVID-19.

Вчера в Нижегородской области было зарегистрировано восемь летальных исходов от коронавируса, днем ранее подтверждено еще три. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как сообщал ранее заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 28 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 060 человек, причем 222 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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