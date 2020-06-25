Стали известны данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Еще 222 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 060 человек. Вчера было зарегистрировано 214 новых случаев заболевания.

При этом, по данным на 28 июня, 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона - 10 531 человек - выздоровели.

Более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи – под наблюдением, семь человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".