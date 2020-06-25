Положительные экспертизы получены на пять ремонтируемых нижегородских дорог Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Пять объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижнем Новгороде, получили положительные заключения экспертизы. Это участки дорог по улицам Колхозной, Памирской, Щербакова, Рокоссовского, Сормовскому шоссе. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в ходе инспекции работ по улице Патриотов.

"Дорога на улице Патриотов – социально значимая для автозаводцев. Здесь расположена одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе городская клиническая больница №13. Из-за большого трафика со временем на дороге образовались колейность и трещины. В этом году она ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подчеркну, что в ремонтный перечень объект попал, в том числе в результате обращений жителей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил учитывать мнения нижегородцев при составлении плана капитального ремонта дорог", – сказал Юрий Шалабаев.

Директор департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сообщил, что ремонт улицы Патриотов участка от ул.Космической до ул.Гайдара находится на стадии завершения. На участке полностью выполнены демонтаж и монтаж бордюров, завершены работы по устройству нового асфальта объемом 9 тысяч кв. метров. Осталось закончить ремонт тротуаров и нанести разметку, добавил Александр Герасименко.

Керн (образец асфальтобетона) отправится в лабораторию для дальнейшего проведения испытаний с помощью специального оборудования.

"Если в ходе лабораторных проверок выяснится, что показатели не соответствуют нормативам, подрядчик будет обязан устранить недочеты в полном объеме в кратчайшие сроки. Объекты, выполненные некачественно, мы принимать не будем", – сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижнем Новгорода будут отремонтированы 26 участков дорог (28 км), в том числе по ул.Рокоссовского, ул.Медицинской и пр.Гагарина (от ул. Ларина до завода "Нител") и участок по ул.Федосеенко. В настоящее время работы ведутся на 14 участках.

При этом, более 45 км дорог, ведущих к нижегородским школам, дорожники должны отремонтировать до 1 сентября.