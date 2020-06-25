Дмитрий Сивохин стал первым замглавы Нижнего Новгорода Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дмитрий Сивохин назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. Он приступит к своим обязанностям с 1 июля этого года, сообщили в пресс-службе мэрии.

До этого Сивохин работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.

Теперь согласно новой структуре администрации, утвержденной Гордумой, у него в подчинении будут 6 подразделений (департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление административно-технического и муниципального контроля). Дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым, 23 июня этого года.

Ранее в этой должности работала Наталия Казачкова, но она покинула пост первого замглавы Нижнего Новгорода в мае этого года. В этот же день свои полномочия сложил и глава города Владимир Панов.

СПРАВКА:

Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "менеджмент". Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района, в марте 2016 года – возглавил администрацию Сормовского района.