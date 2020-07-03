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Общество

Часть дороги по ул. Баха в Нижнем Новгороде перекроют до середины августа

03 июля 2020 12:48  [34] Общество

Фото: Яндекс.Карты

В связи с ремонтом теплосетей на участке по улице Академика Баха в Ленинском районе будет временно прекращено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Движение будет перекрыто на участке между домами №1 и №3 с 6 июля до 15 августа включительно.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участки дорог перекрыты в течение июля из-за ремонта теплосетей по ул. Республиканской в Нижегородском районе.

Напомним также, что стали известны точные графики отключения горячей воды в домах Нижнего Новгорода.

С графиками можно ознакомиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Отключение ГВС в домах Автозаводского района, которые обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", будет проходить в период с 15 июля по 18 августа, Ленинского района – со 2 июля по 18 августа. ГВС будет отсутствовать две недели. Напомним, что ранее горячее водоснабжение в Автозаводском районе отключать не планировалось.

Графики отключений ГВС домов, обслуживаемых АО "Теплоэнерго" (Канавинский, Московский, Сормовский, Нижегородский, Советский, Приокский и Ленинский районы) и ООО "Нижновтеплоэнерго" (Нижегородский район) также опублкованы на сайтах компаний.

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