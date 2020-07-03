Рабочий погиб при ремонте корпуса оздоровительного лагеря в Городецком районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Рабочий погиб при ремонте корпуса оздоровительного лагеря в Городецком районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, следователи межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 2 июля этого года в утреннее время, при выполнении работ по ремонту кровли жилого корпуса спортивно-оздоровительного лагеря, расположенного в Городецком районе, с крыши 3-х этажного дома упал работник строительной организации. В результате 51-летний мужчина умер.

В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудника строительной организации, нарушившего соблюдение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, будет дана юридическая оценка.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, работник на заводе им. Свердлова (Дзержинск) получил тяжелые химические ожоги.

Напомним также, что еще один работник строительной организации Сарова разбился, упав с 7-метровой высоты, другой – разбился, упав с крана на стройплощадке в Нижнем Новгороде.