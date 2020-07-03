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Происшествия

Работник на дзержинском заводе им. Свердлова получил тяжелые химические ожоги

03 июля 2020 13:22  [375] Происшествия

Фото: с сайта завода

Работник на заводе им. Свердлова (Дзержинск) получил тяжелые химические ожоги. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

По информации инспекторов, на производстве ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" во время работы с азотной кислотой слесарь-ремонтник получил химические ожоги кислотой (30% тела), в том числе ожог глаз тяжелой степени. Ему 31 год.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проверяется соблюдение норм охраны труда. Устанавливаются нарушения и причины несчастного случая.

Напомним, сотрудника ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", укравшего на предприятии взрывчатку, приговорили к четырем годам колонии.

Сам завод им.Свердлова известен взрывами, которые произошли на его территории в 2018 году. Тогда в здании цеха утилизации мин произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Стало известно, что уголовное дело о взрывах на заводе возвращено прокурору.

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