Работник на дзержинском заводе им. Свердлова получил тяжелые химические ожоги Происшествия

Фото: с сайта завода

Работник на заводе им. Свердлова (Дзержинск) получил тяжелые химические ожоги. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

По информации инспекторов, на производстве ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" во время работы с азотной кислотой слесарь-ремонтник получил химические ожоги кислотой (30% тела), в том числе ожог глаз тяжелой степени. Ему 31 год.



Обстоятельства происшествия уточняются. Проверяется соблюдение норм охраны труда. Устанавливаются нарушения и причины несчастного случая.

Напомним, сотрудника ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", укравшего на предприятии взрывчатку, приговорили к четырем годам колонии.

Сам завод им.Свердлова известен взрывами, которые произошли на его территории в 2018 году. Тогда в здании цеха утилизации мин произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Стало известно, что уголовное дело о взрывах на заводе возвращено прокурору.