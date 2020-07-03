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Общество

Минкомсвязи России предложило отслеживать больных коронавирусом по геолокации

07 июля 2020 16:05  [118] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило отслеживать потенциально больных коронавирусом по геолокации. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных актов.

Выявлять людей, которые возможно заразились COVID-19, планируется путем сопоставления геолокаций уже заболевших и тех, кто с ними контактировал. Для этого министерство считает возможным использовать базу Минздрава России с номерами абонента, зараженного COVID-19.

Полученные данные будут централизоваться на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляться в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав России.

Ранее сообщалось, что дзержинский городской суд постановил принудительно госпитализировать местную жительницу, заболевшую коронавирусной инфекцией.

Напомним, что еще 198 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 7 июля. Таким образом коронавирус подтвержден у 19 024 человек.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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