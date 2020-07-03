Власти озвучили новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 198 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 212 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 024 человек.

По данным на 7 июля 4,5 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек пребывают в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

При этом уже 12 700 жителей Нижегородской области, т.е. около 66,8% от общего числа пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы.

В настоящее время в Нижегородской области 434 877 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,5% и составил 13 577 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 6 656 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 211,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".