Госинспекция труда оштрафовала строительную компанию из Выксы после гибели монтажника Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследовала несчастный случай со смертельным исходом, произошедший на производстве ООО "Производственно-строительная компания "Артекс" (Выкса) с 50-летним монтажником. Об этом сообщается на сайте инспекции.

В апреле этого года на территории АО "ВМЗ" работники ООО "ПСК "Артекс" в составе бригады из трех человек под руководством монтажника выполняли земляные работы по выемке грунта из траншеи под прокладку противопожарного трубопровода. После выемки грунта экскаватором монтажник с коллегой спустились в траншею, чтобы подготовить основание под дно колодца.

Произошел обвал грунта, в результате чего монтажника засыпало землей. Другие работники начали откапывать пострадавшего и оказывать ему первую доврачебную помощь, но положительных результатов эти мероприятия не дали, мужчина посинел и перестал подавать признаки жизни.

В ходе расследования комиссией установлено, что монтажник был допущен к работе без предварительного медицинского осмотра и прохождения обучения требованиям охраны труда при работе на высоте. Не были сделаны откосы и не произведено укрепление стенок траншеи от обрушения. Прораб во время производства работ отсутствовал на месте производства работ, тем самым не контролировал выполнение работ в момент несчастного случая. Также были выявлены другие нарушения норм охраны труда.

По результатам расследования ООО "Производственно-строительная компания "Артекс" оштрафовано на 260 тысяч рублей. Материалы направлены в прокуратуру, возбуждено уголовное дело в отношении виновных должностных лиц.

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