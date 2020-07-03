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Экономика

Нижегородские власти нашли инвестора для реставрации ДК им.Ленина

08 июля 2020 10:58  [34] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские власти нашли инвестора для реставрации Дворца культуры им. Ленина (ул. Октябрьской революции, 33). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области на своей странице в соцсети Instagram.

Нижегородка обратилась к главе региона с вопросом, когда здание приведут в порядок. "Его состояние с каждым годом все хуже и хуже. А ремонта так и нет", - посетовала она.

Глеб Никитин обнадежил ее, сказав, что потенциальный инвестор уже готовит проект с сохранением внешнего вида объекта культурного наследия.

Ранее, для того, чтобы приступить к реставрации ДК им. Ленина перевели в областную собственность.

Напомним, что правительство Нижегородской области намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК составляет 11,1 тысяч кв.м.

Напомним также, что контракт с прежним инвестором нижегородского ДК им. Ленина был расторгнут. В 2017 году в планах инвестора было к концу года разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции планировался с 2019 по 2021 год.

В декабре 2016 года сообщалось, что администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им. Ленина в середине 2017 года. Ранее также сообщалось, что инвестор планирует вложить в реконструкцию этого Дома культуры около 550 млн рублей. В мае 2015 года в КУГИ сообщали, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года.

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. 

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