Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов пострадавшего от взрыва дома Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома №17 по ул.Краснодонцев в областном центре, где сегодня произошел взрыв бытового газа. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Чтобы обезопасить всех жильцов дома, принято решение провести сначала полномасштабное обследование его конструкций. По результатам обследования будет приниматься решение о дальнейших действиях. А пока администрации города дано поручение временно обеспечить пострадавших жильем", - сказал он.

В заседании комиссии, организованном непосредственно на месте происшествия, приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представители регионального ГУ МЧС, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Владимир Бирючков.

"Дом обесточен, отключен от газа. Жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе. Рядом со школой дежурит скорая помощь для оказания оперативной помощи, если она понадобится. Также будут привлечены психологи. Главный вопрос – это люди", - сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"По поручению Глеба Никитина мы совместно с администрацией города решаем вопрос временного размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде и, на первом этапе, обеспечения их едой и водой", - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что один из двух госпитализированных после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области по факту взрыва возбудило уголовное дело.