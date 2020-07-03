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Политика

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем рыбака

12 июля 2020 10:42  [165] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил рыболовов-профессионалов и любителей с Днем рыбака. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля и в этом году приходится на 12 июля.

"Наша область обладает богатыми водными ресурсами, тысячи нижегородцев увлекаются рыбалкой, для многих это стало профессией. Наш регион – единственный, где проводятся соревнования по всем видам рыболовного спорта в России, в том числе федерального уровня. Всех, кто работает в отрасли, охраняет, изучает и восполняет рыбные запасы региона, кто добивается спортивных результатов и тех, кто горячо увлечен рыбалкой, хочу поздравить с праздником и пожелать крупного улова!" - сказал Глеб Никитин.

"В нашей области осуществляют деятельность 27 рыбоводных хозяйств и 12 рыбопромысловых организаций. В этом году 18,5 миллиона рублей господдержки рыбохозяйственному комплексу выделят в рамках региональной программы "Развитие товарной аквакультуры". Это позволит повысить рентабельность и конкурентоспособность отрасли и произвести около 700 тонн рыбной продукции в 2020 году", - добавил Глеб Никитин.

В региональном госохотнадзоре напомнили, что заявки на участие в программе принимаются по 15 июля. Задать вопросы о получении субсидии можно по телефону: 8 (831) 430-17-09.

Напомним, в начале июня почти 20 тысяч рыб было спасено из сетей нижегородских браконьеров. Кроме того, нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров общей протяженностью более 20 км.

Подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области в мае этого года.

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