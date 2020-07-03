Илья Лагутин назначен директором департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Илью Лагутина директором департамента предпринимательства и туризма с 13 июля 2020 года. До этого назначения Лагутин работал первым заместителем главы администрации Нижегородского района, начальником управления экономического развития. А директором департамента (до назначения Лагутина) был Андрей Моисеенко.



Ранее дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года. Первым заместителем главы администрации города назначен Дмитрий Сивохин. Он приступил к своим обязанностям с 1 июля этого года.

Напомним, что на посту главы администрации Нижегородского района работает Александр Вовненко.

СПРАВКА:

Илья Лагутин родился в октябре 1983 года в г. Бор (Нижегородская область).

С отличием окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", квалификация "Экономист", аспирантуру в ННГУ им. Лобачевского по направлению "Бухгалтерский учет, статистика".

В 2017 году прошел курс повышения профессионального уровня "Всероссийский Конкурс на звание "Лучший бухгалтер России - 2017".

С 2005 по 2018 год – муниципальная служба в Департаменте финансов администрации Борского района Нижегородской области, начиная от специалиста первой категории до заместителя начальника управления.

С апреля 2018 по февраль 2019 года – заместитель главы администрации Нижегородского района, начальник управления экономического развития.

С февраля 2019 года – первый заместитель главы администрации Нижегородского района, начальник управления экономического развития.

Имеет классный чин – "Действительный муниципальный советник 3 класса".