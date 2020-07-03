Участок по ул. Студеной в Нижнем Новгороде перекроют на месяц Общество

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Участок по ул. Студеной в Нижнем Новгороде перекроют на месяц. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В частности, с 08:00 15 июля до 22:00 15 августа в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта по улице Студеной напротив дома №68А.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.

Напомним также, движение транспорта на участке в Московском районе, на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции, ограничено из-за прокладки водопровода с 10 по 13 июля.

Кроме того, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.