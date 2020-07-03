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Участок по ул. Невзоровых в Нижнем Новгороде перекроют на месяц. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Так, с 08:00 15 июля до 22:00 30 июля будет ограничено движение транспорта по улице Невзоровых (на участке дороги напротив домов №25 и №1), а с 20:00 24 июля до 05:00 27 июля – на пересечении улиц Невзоровых и Тверской.
Объехать зоны проведения работ можно по прилегающим улицам.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).
Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.
Кроме того, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.
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