Нижегородские власти решают проблему с недостроенным ФОКом на пр. Кораблестроителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские власти решают проблему с недостроенным физкультурно-оздоровительным комплексом на пр. Кораблестроителей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Местные жители озаботились дальнейшей судьбой недостроя, который в ноябре 2019 года был передан в региональную собственность.

"Сейчас разбираемся с техническими проблемами - появились замечания к несущей способности конструкции. Либо решим проблему и достроим, либо снесем и построим заново", - написал губернатор.

Он заявил, что проект будет готов в 2021 году. Тогда же планируется получить заключение экспертизы.

"Сами работы реалистично планируем на 2021-2022 года", - добавил глава региона.

Напомним, новый застройщик (ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик") заявлял, что строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей начнется не раньше 2021 года.

Ранее возведением ФОКа занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией.

В феврале 2020 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.

СПРАВКА:

Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м., где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Степень готовности ФОКа (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%.