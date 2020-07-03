Восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что страна будет возобновлять международное авиасообщение, учитывая принцип взаимности.
- Турция сообщила о намерении принимать туристов при условии сдачи туристами теста на коронавирус по прилету.
Напомним, ранее министр Турции рассказал, что страна ждет туристов из России ближе к концу июля.
- Россияне, приехавшие отдохнуть в Египет, должны будут заполнить "декларацию здоровья".
- То же и в Доминиканской Республике.
- ОАЭ станут доступны при условии предоставления справки об отсутствии коронавируса, сделанной максимум за 96 часов до прилета, а также установки специального приложения.
- Хорватия - при наличии шенгенской или хорватской визы и справки об отсутствии коронавируса, сделанной за 48 часов до поездки.
- Куба - при условии прохождения теста по прибытии, который можно сделать в аэропорту бесплатно.
- В Мексике туристам необходимо будет заполнить форму-опросник в аэропорту.
- На Мальдивах достаточно измерения температуры по прилету.
Ранее сообщалось, что Росавиация предложила возобновить перелеты со странами СНГ.
Напомним, что с конца марта Россия для борьбы с распространением коронавируса запретила выполнение международных рейсов. Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.
Напомним также, что Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) надеялись c июля возобновить турпоездки между странами с низким уровнем распространения COVID-19, а с января 2021 года – вернуть туризм в тот вид, в каком он был до эпидемии.
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