Восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что страна будет возобновлять международное авиасообщение, учитывая принцип взаимности.

- Турция сообщила о намерении принимать туристов при условии сдачи туристами теста на коронавирус по прилету.

Напомним, ранее министр Турции рассказал, что страна ждет туристов из России ближе к концу июля.

- Россияне, приехавшие отдохнуть в Египет, должны будут заполнить "декларацию здоровья".

- То же и в Доминиканской Республике.

- ОАЭ станут доступны при условии предоставления справки об отсутствии коронавируса, сделанной максимум за 96 часов до прилета, а также установки специального приложения.

- Хорватия - при наличии шенгенской или хорватской визы и справки об отсутствии коронавируса, сделанной за 48 часов до поездки.

- Куба - при условии прохождения теста по прибытии, который можно сделать в аэропорту бесплатно.

- В Мексике туристам необходимо будет заполнить форму-опросник в аэропорту.

- На Мальдивах достаточно измерения температуры по прилету.

Ранее сообщалось, что Росавиация предложила возобновить перелеты со странами СНГ.

Напомним, что с конца марта Россия для борьбы с распространением коронавируса запретила выполнение международных рейсов. Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

Напомним также, что Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) надеялись c июля возобновить турпоездки между странами с низким уровнем распространения COVID-19, а с января 2021 года – вернуть туризм в тот вид, в каком он был до эпидемии.