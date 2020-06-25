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Общество

Росавиация предложила возобновить перелеты со странами СНГ

25 июня 2020 13:39  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству РФ возобновить перелеты со странами СНГ. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Александр Нерадько направил письма в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В них глава Росавиации предлагает начать поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ. Затем, в другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Вопрос находится в стадии проработки.

Напомним, что с конца марта Россия для борьбы с распространением коронавируса запретила выполнение международных рейсов. Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) надеются  c июля возобновить турпоездки между странами с низким уровнем распространения COVID-19. А с января 2021 года – вернуть туризм в тот вид, в каком он был до эпидемии.

Ранее министр Турции рассказал, когда страна будет ждать туристов из России после спада пандемии.

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