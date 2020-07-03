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Общество

Въездной контроль может быть введен в Дивееве в дни памяти Серафима Саровского

15 июля 2020 11:50  [72] Общество

Ситуацию в селе Дивеево обсудили на заседании оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных дням памяти преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Празднование традиционно проходит 31 июля - 1 августа.

Участники обсудили формат проведения торжественного мероприятия в этом году. В ближайшую неделю анализ ситуации продолжится. Решение о снятии карантина в Дивееве будет приниматься после 20 июля.

Вместе с этим уже принято решение об отказе от развертывания палаточного лагеря в селе. Также был рассмотрен комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей в случае, если к моменту проведения торжеств карантин будет снят и въезд на территорию разрешат.

В частности, предусматривается введение въездного контроля, включающего в себя предоставление справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждения бронирования в коллективных средствах размещения, если человек прибывает на срок более 1 суток.

Напомним, что карантин был введен в Дивееве 25 апреля и действует до сих пор. По данным на 15 июля там зарегистрировано 424 заболевших коронавирусом. Дивеевский район является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в регионе.

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