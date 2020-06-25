Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек Общество

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает одним из самых высоких по сравнению с другими территориями Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 29 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 8 245 заболевших коронавирусом, это на 121 человека больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 91 человека.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 776 человек, что на 54 человека больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 338 заболевших, рост за сутки на 8), Ленинский (1 316, +8 человек), Сормовский (932, рост на 3 человека), Советский (853, +8), Московский (782, на 33 заболевших больше), Нижегородский (776, +5 заразившихся), и Приокский (472, +2 человека) районы.

Стоит традиционно обратить внимание на Автозаводский район, где за прошедшие сутки число заразившихся выросло на 54 человека, и это самый большой показатель среди других районов. В Московском районе также отмечается высокий суточный рост заболеваемости.

По данным на 29 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 278 человек, из них 8 245 человек проживают в Нижнем Новгороде, 9 033 – в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 187, рост на 25 случаев), Павловский район (1 011 человек, за сутки 4 заболевших), Борский (639 заболевших, 23 новых случая), Кстовский (531, три новых случая заболевания), Богородский (445, ни одного заболевшего), Семеновский (430, ни одного заболевшего), Кулебакский (430 человек, четыре новых случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Шатковский (243, 11 новых случаев), Володарский (239, один новый случай), Городецкий (233, ни одного заболевшего), Навашинский (225, ни одного заболевшего) и Балахнинский (221, пять новых случаев) районы.

При этом в 37 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 за минувшие сутки не зафиксированы, однако зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".