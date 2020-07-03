Летний кинотеатр откроется на нижегородском стадионе в рамках "Горький fest"

Летний кинотеатр откроется на стадионе "Нижний Новгород" в рамках IV фестиваля нового российского кино "Горький fest". Об этом сообщают организаторы.
Серия кинопоказов пройдет с 19 по 22 июля.
Первым покажут новую российскую комедию "Красотка в ударе" 19 июля. Фильм зрителям представят режиссер Яна Гладких, продюсер Лариса Блажко и исполнительница главной роли Юля Александрова.
Бесплатные билеты можно будет получить с 16 июля, воспользовавшись сервисом "Хочу в кино!", который появится на официальном сайте фестиваля.
Организаторы отмечают, что все показы будут проходить с соблюдением санитарноэпидемиологических норм и предписаний Роспотребнадзора.
Напомним, "Горький fest" будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Традиционные форматы фестиваля будут дополнены онлайн-трансляциями. Организаторы также прорабатывают возможность создания на время фестиваля автокинотеатра.
Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.
В конкурсной программе фестиваля будет представлено более 20 кинокартин.
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