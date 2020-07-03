Более 20 кинокартин будет представлено в конкурсной программе "Горький fest" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 20 кинокартин будет представлено в конкурсной программе IV фестиваля нового российского кино "Горький fest". Об этом сообщают организаторы.

Конкурсная программа фестиваля:

- "27 секунд памяти", реж. Иван Качалин, Россия, Чехия, Нидерланды, Украина, 2019, 11 минут;

- "51+", реж. Данияр Абиров, Кыргызстан, 2019, 9 минут;

- "Blink", реж. Полина Лиске, Россия, США, 2019, 23 минут;

- "Альфаромео", реж. Радик Рахимов, Россия, 2020, 28 минут;

- "Багатель", реж. Даниил Левин, Россия, 2020, 30 минут;

- "До встречи", реж. Иван Понкратов, Россия, 2020, 4 минут;

- "Домой", реж. Елена Химяляйнен, Россия, 2019, 15 минут;

- "Ждать солнца", реж. Георгий Губко, Россия, 2019, 9 минут;

(Горький fest-2019)

- "Золотые пуговицы", реж. Алексей Евстигнеев, Россия, 2019, 19 минут;

- "Кристина бежит", реж. Асия Шарипова, Россия, 2020, 16 минут;

- "Маска", реж. Мария Фетисова, Россия, 2019, 8 минут;

- "Открой, это мама", реж. Нина Волова, Россия, 2020, 18 минут;

- "Регистрация", реж. Михаил Бородин, Россия, 2019, 19 минут;

- "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы", реж. Татьяна Гулина, Россия, 2020, 12 минут;

- "Смонтируй, как будто я исчез", реж. Оксана Тимченко, Россия, 2019, 15 минут;

- "Собака Павлова", реж. Яна Есипович, Россия, 2020, 5 минут;

- "Трали-вали огурцы!", реж. Наталья Антипова, Россия,2019, 7 минут;

- "Три озера", реж. Адель Мохагег, Россия, 2019, 12 минут;

- "Фрида", реж. Лагутина Ксения, Россия, Азербайджан, 2020, 70 минут;

- "Шрам земли", реж. Мария Овчинникова, Россия, Франция, 2020, 11 минут;

- "Это вам не может понравиться", реж. София Богданова, Россия, 2020, 3 минуты;

- "Я счастлива", реж. Мила Некрасова, Настя Коркия, Россия, 2020, 76 минут;

- "Ящик-Павел", реж. Виктор Беланов, Россия, 2019, 12 минут.

(Горький fest-2019)

Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.

Согласно информации, в жюри войдут исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "КИНОПРАЙМ" Антон Малышев, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, актер театра и кино Егор Корешков, а также кинорежиссер Иван Твердовский

Напомним, "Горький fest" будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Традиционные форматы фестиваля будут дополнены онлайн-трансляциями. Организаторы также прорабатывают возможность создания на время фестиваля автокинотеатра.