лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
15 июля 2020 21:04  [79] Скончался предприниматель, который арендовал разбившийся в Большеболдинском районе самолет
15 июля 2020 16:55  [418] Мошенничество при покупке автомобиля выявлено в Нижнем Новгороде
15 июля 2020 14:55  [211] Разрушенный от взрыва газа дом на ул.Краснодонцев обследуют уникальным оборудованием
15 июля 2020 12:04  [951] Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружено в нижегородском водоеме
15 июля 2020 09:36  [291] Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом
14 июля 2020 20:42  [571] СК выясняет обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила ровесника в Сарове
14 июля 2020 16:51  [253] Работнику Борского производства оторвало пальцы руки
14 июля 2020 14:57  [978] Бык забодал пастуха в Нижегородской области
14 июля 2020 14:26  [427] Разбившийся в Большеболдинском районе самолет был арендован
14 июля 2020 12:43  [2015] Тело связанной женщины обнаружено в нижегородском водоеме
Происшествия

Скончался предприниматель, который арендовал разбившийся в Большеболдинском районе самолет

15 июля 2020 21:04  [79] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Частный предприниматель, который арендовал самолет АН-2 и находился в воздушном судне в момент авиакатастрофы, скончался. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Напомним, что самолет разбился ранним утром 13 июля. Воздушное судно принадлежало ООО "Зевс Авиа" и находилось в аренде у 54-летнего индивидуального предпринимателя (ИП) Уткин А.А. Он использовал самолет для авиационно-химических работ.

В результате столкновения с линией электропередач самолет упал. Находящийся в нем
индивидуальный предприниматель получил ожоги 60% тела и черепно-мозговую травму. В самолете также был 49-летний авиатехник, который сразу скончался.

В ходе расследования несчастного случая сотрудникам Госинспекции труда предстояло узнать, в том числе, кто находился за штурвалом самолета во время катастрофы. Сейчас стало известно, что пилотировал индивидуальный предприниматель.

Также сейчас поступила информация, что индивидуальный предприниматель скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph