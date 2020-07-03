Скончался предприниматель, который арендовал разбившийся в Большеболдинском районе самолет Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Частный предприниматель, который арендовал самолет АН-2 и находился в воздушном судне в момент авиакатастрофы, скончался. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Напомним, что самолет разбился ранним утром 13 июля. Воздушное судно принадлежало ООО "Зевс Авиа" и находилось в аренде у 54-летнего индивидуального предпринимателя (ИП) Уткин А.А. Он использовал самолет для авиационно-химических работ.

В результате столкновения с линией электропередач самолет упал. Находящийся в нем

индивидуальный предприниматель получил ожоги 60% тела и черепно-мозговую травму. В самолете также был 49-летний авиатехник, который сразу скончался.

В ходе расследования несчастного случая сотрудникам Госинспекции труда предстояло узнать, в том числе, кто находился за штурвалом самолета во время катастрофы. Сейчас стало известно, что пилотировал индивидуальный предприниматель.

Также сейчас поступила информация, что индивидуальный предприниматель скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).